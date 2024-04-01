«Кальяри» ушёл от поражения в матче с «Вероной»

Середняки чемпионата Италии «Кальяри» и «Верона» сыграли матч 30-го тура. На 30-й минуте гости забили очень красивый гол. Тейяни Нослин отдал передачу под удар Федерико Бонаццоли, который пяткой отправил мяч в сетку. Тут же Майкл Фоларуншо был близок к успеху, но его удар парирован. Дарко Лазович в контратаке забил второй гол гостей, но там все же был офсайд. Только на 74-й минуте «Кальяри» отыгрался. Ибрахим Сулемана подобрал мяч и из-за штрафной вколотил его в сетку - 1:1.

Эта ничья оставляет соперников на 15-м месте, у них в активе по 27 очков.