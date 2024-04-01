«Кальяри» ушёл от поражения в матче с «Вероной»

Середняки чемпионата Италии «Кальяри» и «Верона» сыграли матч 30-го тура. На 30-й минуте гости забили очень красивый гол. Тейяни Нослин отдал передачу под удар Федерико Бонаццоли, который пяткой отправил мяч в сетку. Тут же Майкл Фоларуншо был близок к успеху, но его удар парирован. Дарко Лазович в контратаке забил второй гол гостей, но там все же был офсайд. Только на 74-й минуте «Кальяри» отыгрался. Ибрахим Сулемана подобрал мяч и из-за штрафной вколотил его в сетку - 1:1.
Эта ничья оставляет соперников на 15-м месте, у них в активе по 27 очков.
Протокол игры
|30'Бонаццоли Федерико (0:1)
|(1:1) Сулемана Ибрахим74'
Скуффет Симоне•Дзаппа Габриэле•Мина Йерри•Доссена Альберто•Ауджелло Томмазо82' (Дентелло Пауло (82') •Макумбу Антуан72' (Сулемана Ибрахим (72') •Дейола Алессандро72' (Прати Маттео (72') •Нандес Найтан72' (Ористанио Гаэтано (72') •Лувумбу Зито•Лападула Джанлука•Шомуродов Элдор46' (Виола Николас (46')
Монтипо Лоренцо•Тчатчуа Джексон•Маньяни Джанджакомо• 90'Давидович Павел•Кабаль Хуан•Дуда Ондрей• 27'Сердар Суат•Нослин Тейяни85' (Свидерски Кароль (85') •Фолоруншо Майкл•Митрович Стефан46' (Лазович Дарко (46') •Бонаццоли Федерико66' (Суслов Томаш (66')
01 апреля. Стадион "Сардиния Арена".
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