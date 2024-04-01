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Чемпионат Италии. Серия А

«Кальяри» ушёл от поражения в матче с «Вероной»

01 Апреля 2024 • 18:09 Комментировать
Кальяри
1:1
Верона

Середняки чемпионата Италии «Кальяри» и «Верона» сыграли матч 30-го тура. На 30-й минуте гости забили очень красивый гол. Тейяни Нослин отдал передачу под удар Федерико Бонаццоли, который пяткой отправил мяч в сетку. Тут же Майкл Фоларуншо был близок к успеху, но его удар парирован. Дарко Лазович в контратаке забил второй гол гостей, но там все же был офсайд. Только на 74-й минуте «Кальяри» отыгрался. Ибрахим Сулемана подобрал мяч и из-за штрафной вколотил его в сетку - 1:1.

Эта ничья оставляет соперников на 15-м месте, у них в активе по 27 очков.

Протокол игры  
Кальяри1:1Верона
  30'Бонаццоли Федерико (0:1)
(1:1) Сулемана Ибрахим74'  
Скуффет СимонеДзаппа ГабриэлеМина ЙерриДоссена АльбертоАуджелло Томмазо 82' (Дентелло Пауло ( 82') Макумбу Антуан 72' (Сулемана Ибрахим ( 72') Дейола Алессандро 72' (Прати Маттео ( 72') Нандес Найтан 72' (Ористанио Гаэтано ( 72') Лувумбу ЗитоЛападула ДжанлукаШомуродов Элдор 46' (Виола Николас ( 46')
Запасные: Гаэтано ДжанлукаОберт АдамРадунович БорисМутандва КингстонДи Пардо АлессандроЯнкто ЯкубХацидиакос ПантелисАрести СимонеВетеска Матеуш
Монтипо ЛоренцоТчатчуа ДжексонМаньяни Джанджакомо  90'Давидович ПавелКабаль ХуанДуда Ондрей  27'Сердар СуатНослин Тейяни 85' (Свидерски Кароль ( 85') Фолоруншо МайклМитрович Стефан 46' (Лазович Дарко ( 46') Бонаццоли Федерико 66' (Суслов Томаш ( 66')
Запасные: Матеус ЧарлисСентонз ФабьенКьеза МаттиаАнри ТомаСилва ДаниэлКоппола ДиегоПерилли СимонеСиссе АльфаджоВинагре Рубен
01 апреля. Стадион "Сардиния Арена".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Верона Кальяри

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