Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Матерацци рассказал о работе с Моуринью

01 Апреля 2024 • 17:46 Комментировать

Бывший футболист «Интера» Марко Матерацци рассказал о работе под руководством Жозе Моуринью.

«Моуринью – определённо лучший тренер из тех, с кем я работал. Я привык быть важным, быть капитаном. Когда пришёл Моуринью, я начал терять свою значимость для команды. Но он был честен со мной с первого момента.

После победы в Лиге чемпионов мы плакали. Я спросил у Жозе, почему он уходит. Уверен, если бы он остался, то мы выиграли бы больше трофеев. Но к тому моменту он уже принял решение перейти в «Реал», - слова Матерацци приводит SempreInter со ссылкой на The Times.

В сезоне 2009/2010 «Интер» под руководством Моуринью выиграл требл.

Матерацци вспомнил конфликт с Зиданом в финале чемпионата мира – 2006

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Жозе Моуринью Марко Матерацци ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Названо имя самого дорогого вратаря мира - его хочет купить «Манчестер Юнайтед» Месси или Роналду: Кто в итоге стал лучшим бомбардиром «эль класико» Холанн может уйти только в два клуба Месси назвал претендентов на «Золотой мяч» Мерсон: «Я в шоке от решения Хаби Алонсо» Гвардиола назвал худший матч «Манчестер Сити» за восемь лет работы в клубе Стало известно, при каком условии «Байер» досрочно станет чемпионом Германии Назван лучший в истории игрок, не выигрывавший Лигу чемпионов, Ибрагимович – в тройке 16-летний игрок разочаровался в «Реале» «Реал» решил избавиться от одного из бразильцев – названо имя
Футбольные шахматы Артеты и Гвардиолы: нули «Арсенала» с «Манчестер Сити» оставили «Ливерпуль» во главе таблицы Карпин врезал по чемпионским амбициям «Динамо»: «Ростов» забил четыре и разгромил «бело-голубых» в Москве «Барселона» скромно, но по делу одолела «Лас-Пальмас», проведя больше часа в большинстве Винисиус ответил на вопрос о возможном уходе из «Реала» В отсутствие Винисиуса зарешал Родриго: дубль бразильца принёс «Реалу» победу над «Атлетиком» «Динамо» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Холанн решил, когда уйдёт из «Манчестер Сити» Месси или Роналду: Кто в итоге стал лучшим бомбардиром «эль класико» Месси назвал претендентов на «Золотой мяч» «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Арсенал»: оцениваем, у кого больше шансов на победу в АПЛ
Спортивные новости
Сушинский высказался об игре Ковальчука в этом сезоне Сушинский — о назначении Звягина: «Руководство «Авангарда» всё правильно сделало» Экс-тренер сборной России высказался о будущем Ковальчука Экс-игрок «Локомотива» Антипов: «У Ярославля очень большие шансы на титул» Селиваненко отреагировал на поражение Рыбакиной от Коллинз в финале турнира в Майами Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Болонья Болонья
Салернитана Салернитана
3
0
1.31 4.90 8.80
Видео
Окончен
Кальяри Кальяри
Верона Верона
1
1
1.91 3.50 3.70
Видео
Окончен
Сассуоло Сассуоло
Удинезе Удинезе
1
1
2.35 3.40 2.75
Видео
01.04.24 в 19:00
Лечче Лечче
Рома Рома
4.00 3.55 1.82
Видео
01.04.24 в 21:45
Интер Милан Интер Милан
Эмполи Эмполи
1.18 6.60 13.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 01 Апреля
18:09 · Италия. Серия А
«Кальяри» ушёл от поражения в матче с «Вероной»
18:03 · Италия. Серия А
«Рома» назвала состав на игру с «Лечче»
18:02 · Италия. Серия А
«Сассуоло» с «Удинезе» набрали по очку
17:46 · Италия. Серия А
Матерацци рассказал о работе с Моуринью
16:09 · Англия. Премьер-лига
Индзаги решил остаться в «Интере», несмотря на интерес клубов АПЛ
16:05 · Италия. Серия А
Пиоли: «Не думаю, что отставание в 14 очков от «Интера» отражает реальность»
15:27 · Италия. Серия А
«Болонья» разгромила «Салернитану» и почти настигла «Ювентус» 1
12:26 · Италия. Серия А
Жиру ответил на слухи о трансфере в «Лос-Анджелес»
09:59 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» может продать Локателли, итальянец интересен «Баварии» и английским клубам
09:28 · Италия. Серия А
«Интер» может бесплатно усилиться игроком «Атлетико»
00:27 · Италия. Серия А
Балотелли считает, что «Милан» возьмёт реванш у «Интера»
31 Марта
22:43 · Италия. Серия А
​Ибрагимович приглашает в «Милан» управленца из США
19:33 · Германия. Бундеслига
«Ювентусу» интересен хавбек «Баварии», но есть проблема слухи
19:21 · Италия. Серия А
Агент Шпинёв назвал негодяем украинского футболиста
18:55 · Италия. Серия А
​Бывший игрок «Аталанты»: «Миранчук останется, вне всяких сомнений» эксклюзив
Все новости
Рекомендуем