Матерацци рассказал о работе с Моуринью

Бывший футболист «Интера» Марко Матерацци рассказал о работе под руководством Жозе Моуринью.

«Моуринью – определённо лучший тренер из тех, с кем я работал. Я привык быть важным, быть капитаном. Когда пришёл Моуринью, я начал терять свою значимость для команды. Но он был честен со мной с первого момента.

После победы в Лиге чемпионов мы плакали. Я спросил у Жозе, почему он уходит. Уверен, если бы он остался, то мы выиграли бы больше трофеев. Но к тому моменту он уже принял решение перейти в «Реал», - слова Матерацци приводит SempreInter со ссылкой на The Times.

В сезоне 2009/2010 «Интер» под руководством Моуринью выиграл требл.

Матерацци вспомнил конфликт с Зиданом в финале чемпионата мира – 2006