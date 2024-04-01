«Болонья» разгромила «Салернитану» и почти настигла «Ювентус»

В матче 30-го тура Серии А «Болонья» принимала «Салернитану» и при тотальном превосходстве над соперником создала не так много моментов. Уже на 14-й минуте Риккардо Орсолини с левой ноги метко зарядил из-за пределов штрафной - 1:0. Аналогично в конце тайма сработал Алексис Салемакерс. Это был второй удар в створ ворот аутсайдера.
В середине второго тайма Дан Ндой в хорошей ситуации запустил мяч в никуда. В компенсированное время поставил точку Хараламбос Ликояннис - 3:0.
«Болонья» закрепилась на четвертом месте и уступает всего два очка «Ювентусу». Противник - безнадежно последний.
Протокол игры
|(1:0) Орсолини Риккардо14'
|(2:0) Салемакерс Алексис44'
|(3:0) Ликояннис Хараламбос90'
Равалья Федерико•Пош Штефан83' (Де Сильвестри Лоренцо (83') •Лукуми Джон•Калафьори Рикардо•Ликояннис Хараламбос•Фройлер Ремо74' (Фаббьян Джованни (74') •Эбишер Мишель•Орсолини Риккардо64' (Ндой Дан (64') •Фергюсон Льюис74' (Урбаньски Кацпер (74') •Салемакерс Алексис•Одгор Йенс64' (Зиркзее Джошуа (64')
Костиль Бенуа•Пьероцци Никколо 16'60' (Самбья Саломон (60') •Манолас Костас83' (Боатенг Жером (83') •Пирола Лоренцо•Пеллегрино Марко66' (Виньято Эмануэль (66') •Чауна Лум• 77'Маджоре Джулио60' (Кулибали Лассана (60') •Башич Тома66' (Ленговски Матеуш (66') •Брадарич Домагой•Кандрева Антонио• 45'Сими Нванкво
01 апреля. Стадион "Ренато Далл'Ара" (Болонья).
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