«Болонья» разгромила «Салернитану» и почти настигла «Ювентус»

В матче 30-го тура Серии А «Болонья» принимала «Салернитану» и при тотальном превосходстве над соперником создала не так много моментов. Уже на 14-й минуте Риккардо Орсолини с левой ноги метко зарядил из-за пределов штрафной - 1:0. Аналогично в конце тайма сработал Алексис Салемакерс. Это был второй удар в створ ворот аутсайдера.

В середине второго тайма Дан Ндой в хорошей ситуации запустил мяч в никуда. В компенсированное время поставил точку Хараламбос Ликояннис - 3:0.

«Болонья» закрепилась на четвертом месте и уступает всего два очка «Ювентусу». Противник - безнадежно последний.