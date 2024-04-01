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Чемпионат Италии. Серия А

«Болонья» разгромила «Салернитану» и почти настигла «Ювентус»

01 Апреля 2024 • 15:27 Комментировать
Болонья
3:0
Салернитана
окончен

В матче 30-го тура Серии А «Болонья» принимала «Салернитану» и при тотальном превосходстве над соперником создала не так много моментов. Уже на 14-й минуте Риккардо Орсолини с левой ноги метко зарядил из-за пределов штрафной - 1:0. Аналогично в конце тайма сработал Алексис Салемакерс. Это был второй удар в створ ворот аутсайдера.

В середине второго тайма Дан Ндой в хорошей ситуации запустил мяч в никуда. В компенсированное время поставил точку Хараламбос Ликояннис - 3:0.

«Болонья» закрепилась на четвертом месте и уступает всего два очка «Ювентусу». Противник - безнадежно последний.

Протокол игры  
Болонья3:0Салернитана
(1:0) Орсолини Риккардо14'  
(2:0) Салемакерс Алексис44'  
(3:0) Ликояннис Хараламбос90'  
Равалья ФедерикоПош Штефан 83' (Де Сильвестри Лоренцо ( 83') Лукуми ДжонКалафьори РикардоЛикояннис ХараламбосФройлер Ремо 74' (Фаббьян Джованни ( 74') Эбишер МишельОрсолини Риккардо 64' (Ндой Дан ( 64') Фергюсон Льюис 74' (Урбаньски Кацпер ( 74') Салемакерс АлексисОдгор Йенс 64' (Зиркзее Джошуа ( 64')
Запасные: Корацца ТоммазоБаньолини НиколаСкорупски ЛукашКастро СантьягоЭль-Аззузи УссамаКарлссон Йеспер IIIИлич МихайлоМоро НиколаКристиансен Виктор
Костиль БенуаПьероцци Никколо  16' 60' (Самбья Саломон ( 60') Манолас Костас 83' (Боатенг Жером ( 83') Пирола ЛоренцоПеллегрино Марко 66' (Виньято Эмануэль ( 66') Чауна Лум  77'Маджоре Джулио 60' (Кулибали Лассана ( 60') Башич Тома 66' (Ленговски Матеуш ( 66') Брадарич ДомагойКандрева Антонио  45'Сими Нванкво
Запасные: Иквуемеси ЧуквубуикемПасалидис ТриантафиллосГрегорио СальватиФиорилло ВинченцоДзаноли АлессандроФеррари ТоммазоВайссман ШонМартеджани АгустинГомис Ирон
01 апреля. Стадион "Ренато Далл'Ара" (Болонья).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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