Жиру ответил на слухи о трансфере в «Лос-Анджелес»

Центральный форвард «Милана» Оливье Жиру высказался насчет информации о возможном переезде в МЛС. Интерес к французскому нападающему проявляет «Лос-Анджелес».

«Сезон еще не завершен, поэтому без комментариев. Больше мне нечего сказать по этому поводу», - передает слова французского футболиста Telefoot.

Ранее в прессе сообщалось, что Жиру подпишет с калифорнийским клубом контракт до 2025 года. В нынешнем сезоне Оливье провел 36 поединков за «россонери», в которых отметился 14 забитыми мячами и девятью голевыми передачами. Его контракт с «Миланом» рассчитан до окончания сезона-2023/2024.