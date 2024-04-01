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Жиру ответил на слухи о трансфере в «Лос-Анджелес»

01 Апреля 2024 • 12:26 Комментировать

Центральный форвард «Милана» Оливье Жиру высказался насчет информации о возможном переезде в МЛС. Интерес к французскому нападающему проявляет «Лос-Анджелес».

«Сезон еще не завершен, поэтому без комментариев. Больше мне нечего сказать по этому поводу», - передает слова французского футболиста Telefoot.

Ранее в прессе сообщалось, что Жиру подпишет с калифорнийским клубом контракт до 2025 года. В нынешнем сезоне Оливье провел 36 поединков за «россонери», в которых отметился 14 забитыми мячами и девятью голевыми передачами. Его контракт с «Миланом» рассчитан до окончания сезона-2023/2024.

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Милан Оливье Жиру трансферы футбола - лето 2024 Лос-Анджелес ещё теги
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