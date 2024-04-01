«Интер» может бесплатно усилиться игроком «Атлетико»

Центральный защитник Марио Эрмосо, ныне являющийся игроком мадридского «Атлетико», может трудоустроиться в итальянском чемпионате. Об этом рапортуют журналисты Gazzetta dello Sport.

По данным источника, испанец является трансферной целью миланского «Интера». «Нерадзурри» рассматривают кандидатуру 28-летнего футболиста в качестве замены опытному Франческо Ачерби. Эрмосо может перейти в «Интер» на правах свободного агента и подписать контракт по схеме «4+1». Его оклад может составить около пяти миллионов евро в год.

В текущем сезоне Ла Лиги Марио провел 23 встречи и отметился одной голевой передачей.