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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» может бесплатно усилиться игроком «Атлетико»

01 Апреля 2024 • 09:28 Комментировать

Центральный защитник Марио Эрмосо, ныне являющийся игроком мадридского «Атлетико», может трудоустроиться в итальянском чемпионате. Об этом рапортуют журналисты Gazzetta dello Sport.

По данным источника, испанец является трансферной целью миланского «Интера». «Нерадзурри» рассматривают кандидатуру 28-летнего футболиста в качестве замены опытному Франческо Ачерби. Эрмосо может перейти в «Интер» на правах свободного агента и подписать контракт по схеме «4+1». Его оклад может составить около пяти миллионов евро в год.

В текущем сезоне Ла Лиги Марио провел 23 встречи и отметился одной голевой передачей.

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