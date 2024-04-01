Балотелли считает, что «Милан» возьмёт реванш у «Интера»

В первом круге чемпионата Италии «Милан» потерпел разгромное поражение от «Интера», пропустив пять мячей. Но Марио Балотелли, в прошлом поигравший за оба миланских клуба, уверен в том, что во втором круге Серии А «Милан» сможет выиграть и взять реванш.

- Считаю, что «Милан» может стать победителем дерби во втором круге. Объясню почему я так считаю - сейчас «Милан» набрал ход. Но я не верю, что «Интер» может упустить Скудетто. Все бывает, но не верю, - цитирует слова Марио Балотелли pianetamilan.it.

Сейчас «Милан» отстает от «Интера» на одиннадцать очков в турнирной таблице Серии А.