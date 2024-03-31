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Чемпионат Италии. Серия А

​Ибрагимович приглашает в «Милан» управленца из США

31 Марта 2024 • 22:43 Комментировать

Златан Ибрагимович начинает действовать - получивший административную руководящую должность в «Милане» бывший нападающий приглашает в свой штаб американца - Стива Ташьяна. Информация об этом появилась в линкедин-профиле самого Ташьяна, а ранее он уже посещал головной офис клуба. Пока что это только слухи, но из категории тех, которым свойственно сбываться.

Сейчас «Милан» занимает второе место в турнирной таблице итальянского чемпионата, команда уступает только миланскому «Интеру». В субботу «Милан» обыграл в гостях «Фиорентину» со счётом 2:1. В последний раз клуб становился чемпионом в 2022 году.


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Милан Златан Ибрагимович Стив Ташьян ещё теги
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