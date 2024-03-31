​Ибрагимович приглашает в «Милан» управленца из США

Златан Ибрагимович начинает действовать - получивший административную руководящую должность в «Милане» бывший нападающий приглашает в свой штаб американца - Стива Ташьяна. Информация об этом появилась в линкедин-профиле самого Ташьяна, а ранее он уже посещал головной офис клуба. Пока что это только слухи, но из категории тех, которым свойственно сбываться.

Сейчас «Милан» занимает второе место в турнирной таблице итальянского чемпионата, команда уступает только миланскому «Интеру». В субботу «Милан» обыграл в гостях «Фиорентину» со счётом 2:1. В последний раз клуб становился чемпионом в 2022 году.