Агент Шпинёв назвал негодяем украинского футболиста

Агент Вадим Шпинёв, который работает с хавбеком «Аталанты» Алексеем Миранчуком, высказался о Руслане Малиновском. Недавно украинец написал слово «позор» под публикацией клуба из Бергамо о Миранчуке.

По словам Шпинёва, он не хочет развёрнуто говорить о Малиновском, чтобы не использовать ругательные слова.

«Поведение этого человека многогранно и много раз показывалось. Например, в матче с Сашей Головиным. Он сам инициировал все встречи, просил обменяться футболками, а потом выдал это так, что Головин к нему подошёл. Но это же бред. Саша сидел в раздевалке, когда тот стоял у раздевалки и долго ждал и просил администратора позвать Головина. Негодяй», - цитирует Шпинёва Sport24.

На клубном уровне Руслан Малиновский сейчас выступает в Италии за «Дженоа». В 28 матчах сезона 2023/2024 украинский полузащитник записал на свой счёт три гола и два результативных паса на партнёров. На текущий момент «Дженоа» располагается на 12-й позиции в турнирной таблице Серии А.