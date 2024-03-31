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Чемпионат Италии. Серия А

Агент Шпинёв назвал негодяем украинского футболиста

31 Марта 2024 • 19:21 Комментировать

Агент Вадим Шпинёв, который работает с хавбеком «Аталанты» Алексеем Миранчуком, высказался о Руслане Малиновском. Недавно украинец написал слово «позор» под публикацией клуба из Бергамо о Миранчуке.

По словам Шпинёва, он не хочет развёрнуто говорить о Малиновском, чтобы не использовать ругательные слова.

«Поведение этого человека многогранно и много раз показывалось. Например, в матче с Сашей Головиным. Он сам инициировал все встречи, просил обменяться футболками, а потом выдал это так, что Головин к нему подошёл. Но это же бред. Саша сидел в раздевалке, когда тот стоял у раздевалки и долго ждал и просил администратора позвать Головина. Негодяй», - цитирует Шпинёва Sport24.

На клубном уровне Руслан Малиновский сейчас выступает в Италии за «Дженоа». В 28 матчах сезона 2023/2024 украинский полузащитник записал на свой счёт три гола и два результативных паса на партнёров. На текущий момент «Дженоа» располагается на 12-й позиции в турнирной таблице Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Дженоа Аталанта Алексей Миранчук Руслан Малиновский Александр Головин Вадим Шпинёв ещё теги
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