Бывший игрок итальянской «Аталанты» Кристиан Дзенои уверен в том, что вдохновлённая игра Алексея Миранчука в последнее время поможет ему сохранить свое место в команде. В беседе с корреспондентом «Евро-Футбол» Дзанои заявил, что Миранчук приносит команде большую пользу.

- Миранчук был вчера одним их лучших игроков на поле. Ему комфортно играть в такой модели, он заслуженно получает свое игровое время и приносит команде большую пользу. Думаю, «Аталанта» уже работает над продлением контракта с Миранчуком. Никто не отказывается от таких сильных игроков, - заявил Дзенои.

Миранчук выступает за «Аталанту» с 2020 года, но прошлый сезон он провёл в аренде в «Торино».