Атакующий полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия не перейдёт в «Барселону» ближайшим летом. Об этом информирует TodoFichajes, ссылаясь на La Gazzetta dello Sport.

«Барселона» давно следит за Хвичей, но грузинский футболист летом не сменит клубную прописку, отмечает источник.

Ранее в Италии сообщали о том, что Кварацхелия в ближайшее время подпишет с «Наполи» новый контракт, в результате чего заработная плата футболиста вырастет.

В сезоне 2023/2024 Хвича Кварацхелия провёл 38 матчей, в которых забил десять голов и отдал шесть голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего игрока в 80 миллионов евро.