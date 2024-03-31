Каррера высказался о прогрессе Алексея Миранчука

Экс-наставник московского «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с журналистами поделился мнением об игре российского полузащитника Алексея Миранчука за итальянскую «Аталанту».

«Меня не удивляет прогресс Миранчука, потому что я знал о его достоинствах! Ему просто нужно было время, чтобы адаптироваться к игре Гасперини», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».

В матче 30-го тура Серии А «Аталанта» на выезде разгромила «Наполи» со счетом 3:0. Миранчук отметился голом и результативным пасом.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Алексей сыграл 20 матчей, записав на свой счет три забитых мяча и четыре ассиста.