​Кефрен Тюрам заинтересовал также и «Милан»

Мы уже сообщали о том, что «Барселона» положила глаз на Кефрена Тюрама - брата Маркуса из «Интера» и сына Лилиана Тюрама, бывшего чемпиона мира. Но не только «Барселона» заинтересована в услугах футболиста «Ниццы» - внимание к нему проявляет и «Милан».

Правда, «россонери» вряд ли смогут потягаться по деньгам с каталонцами, несмотря на известный кризис «Барсы». Там готовы предложить за Кефрена 35 миллионов евро, что очень близко к запрашиваемым «Ниццей» 40 миллионам. «Милан» же куда скромнее в своих финансовых возможностях, а потому вряд ли выдержит эту схватку, считает pianetamilan.it.