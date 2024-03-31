Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Пиоли: «Леау растёт в чемпионы»

31 Марта 2024 • 11:44 Комментировать

В тридцатом туре итальянского чемпионата снова великолепное выступление выдал португальский нападающий «Милана» Рафаэл Леау. Он соорудил один из голов своей команды прекрасной передачей пяткой, а второй забил лично после своего фирменного сольного прохода. Его прекрасной игрой очень доволен наставник «Милана» Стефано Пиоли:

- Леау растет, и не только с точки зрения техники и тактики, но и в плане участия в игре команды. И благодаря этому он может стать настоящим чемпионом, - цитирует слова Стефано Пиоли pianetamilan.it.

Португальский футболист выступает за «Милан» с 2019 года.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Стефано Пиоли Рафаэл Леау ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Зидан может возглавить топ-клуб - известно название «Ливерпуль» сделал предложение по звезде «Реала» - названа сумма Хаби Алонсо покинет «Байер» только ради одного клуба Месси собрался ещё за одним Кубком Америки: Жеребьёвка проложила Аргентине прямой путь в финал Месси или Роналду: Кто в итоге стал лучшим бомбардиром «эль класико» Роналду снова в списке лучших: Итоги квалификации группового этапа Евро-2024 «Барселона» решила продать форварда за 100 млн евро Названо имя самого дорогого вратаря мира - его хочет купить «Манчестер Юнайтед» Умер бывший игрок «Ливерпуля» и сборной Англии Холанн может уйти только в два клуба
Карпин врезал по чемпионским амбициям «Динамо»: «Ростов» забил четыре и разгромил «бело-голубых» в Москве «Бавария» начала переговоры с топ-тренером из АПЛ - известно имя Винисиус ответил на вопрос о возможном уходе из «Реала» «Динамо» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Месси или Роналду: Кто в итоге стал лучшим бомбардиром «эль класико» «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Арсенал»: оцениваем, у кого больше шансов на победу в АПЛ «Барселона» готовит трансфер Холанна - названы сроки перехода «Крылья Советов» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 Они выигрывали Лигу чемпионов, а теперь никому не нужны: Бывшие звёзды футбола, ставшие неудачниками на тренерском поприще Месси назвал претендентов на «Золотой мяч»
Спортивные новости
«Металлург» стал последним полуфиналистом Кубка Гагарина, обыграв в серии «Спартак» «Локомотив» переиграл «Авангард» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина Канарейкин назвал игрока-открытие этого сезона в КХЛ Медведев разгромно проиграл Синнеру в полуфинале турнира в Майами Канарейкин — об игре «Автомобилиста»: «Всё сбалансировано, нет перекосов ни в одну, ни в другую сторону» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 31 Марта
11:44 · Италия. Серия А
​Пиоли: «Леау растёт в чемпионы»
10:00 · Италия. Серия А
​Флоренци: «Пройти «Рому» будет непросто»
09:40 · Италия. Серия А
​Флоренци: «Леау - это симбиоз Неймара и Мбаппе»
03:48 · Италия. Серия А
Раванелли: «Ювентус» играет безыдейно, игроки выглядят испуганными»
03:23 · Италия. Серия А
«Ювентус» – 17-й по набранным очкам в Серии А в последних девяти матчах
03:09 · Италия. Серия А
Пиоли: «Милан» полагается на Леау, как «ПСЖ» полагается на Мбаппе»
02:32 · Италия. Серия А
Пиоли – о своём будущем: «Невозможно не любить «Милан»
01:20 · Италия. Серия А
Леау: «Милан» – мой дом, но я не знаю своего будущего»
00:45 · Италия. Серия А
«Милан» обыграл «Фиорентину» за 6 минут второго тайма
00:09 · Италия. Серия А
​Леау проводит 200-й матч в составе «Милана»
30 Марта
23:41 · Италия. Серия А
Президент «Милана»: «Пиоли остаётся»
23:14 · Италия. Серия А
​Педро: «Новый тренер уже сделал очень многое»
22:57 · Италия. Серия А
Тудор: «Не лучшее начало, но хорошая концовка»
22:56 · Италия. Серия А
Щесны – о результатах «Ювентуса»: «Очень тяжёлый момент»
22:38 · Италия. Серия А
​«Ювентус» пропустил самый поздний гол в Серии А за два года
Все новости
Рекомендуем