​Пиоли: «Леау растёт в чемпионы»

В тридцатом туре итальянского чемпионата снова великолепное выступление выдал португальский нападающий «Милана» Рафаэл Леау. Он соорудил один из голов своей команды прекрасной передачей пяткой, а второй забил лично после своего фирменного сольного прохода. Его прекрасной игрой очень доволен наставник «Милана» Стефано Пиоли:

- Леау растет, и не только с точки зрения техники и тактики, но и в плане участия в игре команды. И благодаря этому он может стать настоящим чемпионом, - цитирует слова Стефано Пиоли pianetamilan.it.

Португальский футболист выступает за «Милан» с 2019 года.