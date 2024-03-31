​Флоренци: «Пройти «Рому» будет непросто»

Полузащитник «Милана» Алессандро Флоренци поделился своим мнением о предстоящем противостоянии с соотечественниками из «Ромы» в рамках четвертьфинала Лиги Европы. По его мнению, пройти команду Даниэле де Росси будет совсем не просто:

- Пройти «Рому» будет очень непросто, они сильно изменились и, похоже, стали сильнее. Но сперва нам надо пройти «Лечче». Если хорошо сыграем с ними, то и с «Ромой» тоже будет всё проще, - цитирует слова Флоренци pianetamilan.it.

Напомним, что ни «Милан», ни «Рома» ранее никогда не побеждали в Лиге Европы. Первый матч между ними состоится одиннадцатого апреля.