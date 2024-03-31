​Флоренци: «Леау - это симбиоз Неймара и Мбаппе»

Португальский нападающий «Милана» Рафаэл Леау вновь сорвал аплодисменты своей игрой в матче Серии А против «Фиорентины», Леау сделал голевую передачу пяткой и забил мяч в своем фирменном рывке к воротам соперника - таком, от которого у соперников сердце уходит в пяты. Его нахваливает полузащитник «Милана» Алессандро Флоренци:

- Сейчас «Милан» в хорошей форме и это на 99% благодаря Леау. Я бы сравнил его с Мбаппе и Неймаром - Леау, это игрок, который объединяет в себе их лучшие качества, когда у него все хорошо, - цитирует слова Флоренци pianetamilan.it.

Леау выступает за «Милан» с 2019 года.