​Леау проводит 200-й матч в составе «Милана»

В Италии проходят матчи тридцатого тура итальянского чемпионата Серии А, «Милан» выступает во Флоренции, где ему противостоит местная «Фиорентина». Этот матч является юбилейным, 200-м в составе «Милана» для лидера команды, португальского нападающего Рафаэла Леау. Он перебрался в этот клуб пять лет назад, в 2019 году, а до этого выступал в составе французского «Лилля».

Стоит отметить, что Леау уже успел отметить свой юбилейный матч в составе клуба забитым голом, а матч сейчас продолжается. Следить за его событиями можно посредством онлайн-трансляции. Она доступна на нашем сайте.