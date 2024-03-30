​Педро: «Новый тренер уже сделал очень многое»

В Италии проходят матчи тридцатого тура Серии А, римский «Лацио» вырвал победу у «Ювентуса», забив победный гол буквально на последних секундах игры. Результатом очень доволен испанский ветеран римского клуба Педро. Он прокомментировал итоги прошедшего матча:

- Красивая победа. Новый тренер за очень короткое время смог сделать очень многое. У нас появились новые игровые идеи, мы стали высоко прессинговать и играть персональную опеку. И в этот раз все получилось очень даже хорошо, - цитирует слова Педро cittaceleste.it.

В следующем туре итальянского чемпионата Серии А «Лацио» предстоит сыграть с «Ромой».