Тудор: «Не лучшее начало, но хорошая концовка»

В Италии проходят матчи тридцатого тура Серии А, римский «Лацио» вырвал победу у «Ювентуса», забив победный гол буквально на последних секундах игры. Это был достойный дебют для нового наставника клуба Игора Тудора. После игры балканский специалист прокомментировал итоги прошедшего матча.

- Не лучшее начало матча, но этого и не стоило ожидать. Главное - концовка оказалась хорошей. Игроки отлично поняли тактический рисунок матча, несмотря на то, что у нас было мало времени для подготовки, - цитируетт слова Тудора cittacelestte.it.

В следующем туре «Лацио» предстоит сыграть с «Ромой».