Марушич: «Лучший гол моей карьеры»

В Италии проходят матчи тридцатого тура Серии А, римский «Лацио» вырвал победу у «Ювентуса», забив победный гол буквально на последних секундах игры. Это сделал польский футболист Адам Марушич, который вколотил мяч в сетку ворот ударом головой. После матча он заявил, что это был лучший гол его карьеры:

- Это очень важная победа для нас, при новом тренере. Я забил свой лучший гол в карьере. Два года мечтал забить такой гол на глазах наших фанатов, - цитирует слова Марушича клубный сайт «Лацио» cittaceleste.it.

В следующем туре итальянского чемпионата «Лацио» предстоит сыграть с «Ромой».