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Чемпионат Италии. Серия А

​«Милан» объявил состав на игру с «Фиорентиной»

30 Марта 2024 • 22:09 Комментировать

В Италии проходят матчи 30-го тура испанского чемпионата, «Милану» предстоит сыграть во Флоренции с местной «Фиорентиной». Накануне игры наставник идущего в турнирной таблице вторым «Милана» Стефано Пиоли объявил стартовый состав своего клуба. Рафаэл Леау и Оливье Жиру, главная ударная сила команды, начнут игру с самого начала.

«Милан»: Меньян, Калабрия, Тиав, Томори, Флоренци, Беннасер, Рейндерс, Чувквуезе, Лофтус-Чик, Леау, Жиру.

Следить за событиями матча между «Фиорентины» и «Милана» можно посредством онлайн-трансляции.


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Милан Фиорентина
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