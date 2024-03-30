​«Милан» объявил состав на игру с «Фиорентиной»

В Италии проходят матчи 30-го тура испанского чемпионата, «Милану» предстоит сыграть во Флоренции с местной «Фиорентиной». Накануне игры наставник идущего в турнирной таблице вторым «Милана» Стефано Пиоли объявил стартовый состав своего клуба. Рафаэл Леау и Оливье Жиру, главная ударная сила команды, начнут игру с самого начала.

«Милан»: Меньян, Калабрия, Тиав, Томори, Флоренци, Беннасер, Рейндерс, Чувквуезе, Лофтус-Чик, Леау, Жиру.

Следить за событиями матча между «Фиорентины» и «Милана» можно посредством онлайн-трансляции.