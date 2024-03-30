«Торино» одолел «Монцу» благодаря голу с пенальти

«Торино» и «Монца», соседи по таблице Серии А, пересеклись в 30-м туре. Моментов особо не было что у тех, что у других, при этом у хозяев был громадный перевес в контроле мяча. Счет был открыт на 69-й минуте, когда Антонио Санабрия с пенальти пробил по центру, а вратарь прыгнул в сторону. Тут же Маттео Пессина за грубый прием был удален с поля.

1:0, «Торино» рванул на восьмую позицию в таблице, «Монца» откатилась на 11-е место.