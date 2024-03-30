«Торино» одолел «Монцу» благодаря голу с пенальти

«Торино» и «Монца», соседи по таблице Серии А, пересеклись в 30-м туре. Моментов особо не было что у тех, что у других, при этом у хозяев был громадный перевес в контроле мяча. Счет был открыт на 69-й минуте, когда Антонио Санабрия с пенальти пробил по центру, а вратарь прыгнул в сторону. Тут же Маттео Пессина за грубый прием был удален с поля.
1:0, «Торино» рванул на восьмую позицию в таблице, «Монца» откатилась на 11-е место.
Протокол игры
|(1:0) Санабрия Антонио69'
Милинкович-Савич Ваня•Тамез Адриен83' (Ловато Маттео (83') •Буонджорно Алессандро•Родригес Рикардо83' (Масина Адам (83') •Белланова Рауль•Лазаро Валентино•Риччи Самуэле•Линетти Кароль•Влашич Никола•Сапата Дуван•Окереке Давид62' (Санабрия Антонио (62')
Ди Грегорио Микеле•Биринделли Самуэле77' (Дзербин Алессио (77') •Иццо Армандо•Мари Пабло•Карбони Андреа56' (Мота Дани (56') •Гальярдини Роберто•Акпа-Акпро Жан-Даниэль70' (Кальдирола Лука (70') • 76'Кольпани Андреа70' (Карбони Валентин (70') •Пессина Маттео 67'• 72'Мальдини Даниэль56' (Перейра Педру II (56') •Джурич Милан II
30 марта. Стадион "Олимпийский стадион (Турин)" (Турин).
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