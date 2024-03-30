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Чемпионат Италии. Серия А

Игрок «Ромы» раскрыл, был ли заговор против Моуринью

30 Марта 2024 • 11:07 Комментировать

Хавбек столичной «Ромы» Бриан Кристанте отреагировал на слухи о том, что в команде был заговор против бывшего главного тренера Жозе Моуринью.

«Заговор против Моуринью? Никогда ничего подобного не было. Это все вранье! В футболе всегда, когда все идет плохо, под ударом оказывается наставник. Поэтому все это полнейшая ложь. Мы ничего не знали о происходящем до дня увольнения Жозе», - передает слова футболиста Corriere dello Sport.

Римский клуб принял решение об увольнении португальского специалиста в середине января текущего года. Вместо него команду возглавил итальянец Даниэле де Росси.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Бриан Кристанте ещё теги
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