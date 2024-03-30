Игрок «Ромы» раскрыл, был ли заговор против Моуринью

Хавбек столичной «Ромы» Бриан Кристанте отреагировал на слухи о том, что в команде был заговор против бывшего главного тренера Жозе Моуринью.

«Заговор против Моуринью? Никогда ничего подобного не было. Это все вранье! В футболе всегда, когда все идет плохо, под ударом оказывается наставник. Поэтому все это полнейшая ложь. Мы ничего не знали о происходящем до дня увольнения Жозе», - передает слова футболиста Corriere dello Sport.

Римский клуб принял решение об увольнении португальского специалиста в середине января текущего года. Вместо него команду возглавил итальянец Даниэле де Росси.