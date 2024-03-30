Отношения между центральным защитником Франческо Ачерби и миланским «Интером» оставляют желать лучшего.

36-летний игрок, напомним, был обвинён в расизме, что, впрочем, не смогли подтвердить – на днях стало известно, что итальянец должен избежать наказания. Тем не менее, как сообщает Tuttosport, отношения между Ачерби и «Интером» испортились, и вероятность скорого ухода футболиста из клуба оценивается довольно высоко. Руководство «нерадзурри» уже изучает варианты замены ветерана: миланский гранд присматривается к Яке Бийолу из «Удинезе» и Перру Схюрсу из «Торино».

Франческо Ачерби проводит в «Интере» второй сезон. Он сыграл 81 матч за команду Симоне Индзаги, отметившись тремя голами и тремя ассистами.