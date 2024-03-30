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Чемпионат Италии. Серия А

Ачерби находится не в лучших отношениях с «Интером» – клуб присмотрел двух игроков на замену слухи

30 Марта 2024 • 03:36 Комментировать
Торино
...
Монца
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Через 11 ч. 4 мин.

Отношения между центральным защитником Франческо Ачерби и миланским «Интером» оставляют желать лучшего.

36-летний игрок, напомним, был обвинён в расизме, что, впрочем, не смогли подтвердить – на днях стало известно, что итальянец должен избежать наказания. Тем не менее, как сообщает Tuttosport, отношения между Ачерби и «Интером» испортились, и вероятность скорого ухода футболиста из клуба оценивается довольно высоко. Руководство «нерадзурри» уже изучает варианты замены ветерана: миланский гранд присматривается к Яке Бийолу из «Удинезе» и Перру Схюрсу из «Торино».

Франческо Ачерби проводит в «Интере» второй сезон. Он сыграл 81 матч за команду Симоне Индзаги, отметившись тремя голами и тремя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
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