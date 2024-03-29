Самарджич: «Я действительно был близок к переходу в «Интер»

Полузащитник «Удинезе» Лазар Самарджич поделился мнением об «Интере» и сорвавшемся переходе в этот клуб.

Сербский футболист мог пополнить ряды «нерадзурри» летом прошлого года, но сделка сорвалась в последний момент.

«Интер» – единственная команда, которая меня очень удивила в этом сезоне. Этот соперник слишком силён. Мы проиграли 0:4, и нам было очень тяжело.

Лучший полузащитник «Интера» Мне нравятся все, но я знаю Чалханоглу ещё со времён его выступления в Германии, поэтому отмечу его. Да, мы действительно могли стать товарищами по команде. Я был близок к переходу в «Интер», но потом всё пошло не так. Сейчас я не хочу возвращаться к этой теме», – цитирует Repubblica 22-летнего игрока.