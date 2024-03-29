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Чемпионат Италии. Серия А

Ачерби – о скандале с Жезусом: «Я не расист. Оскорбления остаются на поле»

29 Марта 2024 • 22:03 Комментировать
Интер Милан
...
Эмполи
01.04 21:45

Игрок обороны «Интера» Франческо Ачерби поделился мнением об обвинениях в расизме.

Напомним, что после матча «Наполи» Жуан Жезус обвинил защитника «нерадзурри» в использовании расистских выражений. Во вторник спортивный судья постановил, что вина итальянца не доказана.

«Это не борьба с расизмом, на поле не было расизма, и я не расист: моим кумиром был Джордж Веа. Когда у меня обнаружили опухоль, он неожиданно позвонил мне, что очень радует меня до сих пор.

Если бы арбитру пришлось записывать все, что он слышит, он бы бегал с рюкзаком. Но это остается на поле, иначе осуждать надо было бы все, включая оскорбления в адрес сербов, итальянцев, матерей», – цитирует игрока издание Corriere della Sera. 

К слову, в2013 году у футболиста был диагностирован рак яичек. К 2014-му ему удалось победить болезнь.


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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Серия А Франческо Ачерби ещё теги

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