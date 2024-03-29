«Интер» готовит новый контракт для Индзаги

В миланском «Интере» довольны работой главного тренера команды Симоне Индзаги и намерены подписать с ним новый трудовой договор.

Как информирует Gazzetta dello Sport, боссы итальянского топ-клуба готовы пролонгировать сотрудничество со специалистом до середины 2027 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в 2025-м.

Напомним, что «Интер» вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, уступив по сумме двух матчей мадридскому «Атлетико».

В чемпионате Италии «нерадзурри» набрали 76 баллов и находятся на первой позиции. «Интер» опережает ближайшего преследователя на 14 очков.