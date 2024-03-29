Моуринью рассказал, где хочет работать

Бывший главный тренер мадридского «Реала» и миланского «Интера» Жозе Моуринью рассказал о своем будущем.
«Моя цель – работа в сборной. Я мог бы принять команду прямо перед чемпионатом мира, Евро или Кубком Америки. Но пока точно не знаю. Возможно, это скоро произойдет», - передает слова «Особенного» инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.
Напомним, что последним местом работы Моуринью была «Рома». Португальский тренер покинул римский коллектив в январе 2024 года. Ранее он отметился работой в «Реале», «Интере», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и еще нескольких командах.
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