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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью рассказал, где хочет работать

29 Марта 2024 • 08:58 Комментировать

Бывший главный тренер мадридского «Реала» и миланского «Интера» Жозе Моуринью рассказал о своем будущем.

«Моя цель – работа в сборной. Я мог бы принять команду прямо перед чемпионатом мира, Евро или Кубком Америки. Но пока точно не знаю. Возможно, это скоро произойдет», - передает слова «Особенного» инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Напомним, что последним местом работы Моуринью была «Рома». Португальский тренер покинул римский коллектив в январе 2024 года. Ранее он отметился работой в «Реале», «Интере», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и еще нескольких командах.

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Евро-Футбол.Ру,
Жозе Моуринью
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