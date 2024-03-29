Моуринью рассказал, где хочет работать

«Моя цель – работа в сборной. Я мог бы принять команду прямо перед чемпионатом мира, Евро или Кубком Америки. Но пока точно не знаю. Возможно, это скоро произойдет», - передает слова «Особенного» инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.