​Каннаваро: «Этот «Наполи» я готов тренировать и бесплатно»

Бывший футболист итальянского «Наполи» и обладатель «Золотого мяча» в 2006 году, Фабио Каннаваро, не оставляет своих попыток пристроиться в большой клуб - хотя приглашать его в качестве тренера почему-то никто особо не спешит. В этот раз Каннаваро сделал намек в сторону руководства своего экс-клуба - дескать, готов работать чуть ли не за еду.

- Я бы тренировал этот клуб бесплатно. Проблема «Наполи» в том, что в этом сезоне было слишком много перетасовок. Что касается меня, то обидно, что люди не уважают мой опыт, полученный в Китае. Я работаю над собой и расту. Я хочу тренировать, - цитирует слова Каннаваро fcinter1908.it.