​Энрико Кьеза: «И «Милан», и «Рома» достойны финала Лиги Европы»

Энрико Кьеза, отец выступающего за «Ювентус» Федерико Кьезы, поделился своими ожиданиями о четвертьфинале Лии Европы, в котором «Милану» предстоит сыграть с «Ромой». Кьеза считает, что это противостояние достойно финала турнира.

- То, что один из этих клубов, итальянских, будет в полуфинале Лиги Европы гарантировано - это хорошо. Но я считаю, что каждый из этих клубов достоин на самом деле финала, - цитирует слова бывшего футболиста pianetamilan.it.

Напомним, что ни «Милан», ни «Рома» никогда не побеждали в Лиге Европы в прошлом. Первый матч между ними состоится одиннадцатого апреля.