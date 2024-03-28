​Сакки написал книгу

Легендарный экс-наставник «Милана» и сборной Италии, которую он вывел в финал чемпионата мира 1994 года (хотя точнее было бы сказать, что ее туда вывел Роберто Баджо), Арриго Сакки, выпустил книгу о своей жизни и профессиональных свершениях.

Ее презентация состоится во вторник, девятого апреля в одном из отелей Милана. Называется книга достаточно оригинально - «Мои правила для того, чтобы изменять правила».

Напомним, что Арриго Сакки руководил «Миланом» с 1985 по 1991 год, за это время клуб дважды стал обладателем самого престижного трофея в европейском клубном футболе - Кубка чемпионов.