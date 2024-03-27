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Чемпионат Италии. Серия А

Мотта высказался об интересе к нему со стороны топ-клубов

27 Марта 2024 • 23:51 Комментировать
Болонья
...
Салернитана
01.04 13:30

Наставник «Болоньи» Тьяго Мотта дал свой комментарий по поводу того, что им интересуются несколько итальянских ведущих клубов.

Ранее в СМИ была информация, что Мотту хотят пригласить к себе «Ювентус» и «Милан».

- На данный момент я отлично себя чувствую. Сегодня я не думаю о своём будущем, мы находимся в прекрасном моменте, хотим им наслаждаться. Я счастлив, что мне уделяют такое внимание, мне приятно, что нашу команду признают, - цитирует Мотту Tuttomercatoweb.

В нынешнем сезоне «Болонья» в 29 турах набрала 54 очка и занимает четвёртую строчку в турнирной таблице. Команда Мотты потерпела всего пять поражений, меньше только у «Ювентуса» (4) и «Интера» (1)..

 
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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Тьяго Мотта

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