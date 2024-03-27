Капелло не стал сравнивать Головина с Кварацхелией

Экс-рулевой сборной России Фабио Каппело не стал сравнивать российского игрока «Монако» Александра Головина с вингером сборной Грузии и «Наполи» Хвичей Кварацхелией.

- Какой из экс-игроков РПЛ ярче заиграл в Европе: Кварацхелия или Головин? Не вижу смысла их сравнивать в данном контексте, - передаёт слова итальянского специалиста «РБ Спорт».

Грузинский футболист защищает цвета «Наполи» с 2022 года. Ранее он выступал в России в составе «Локомотива» и «Рубина». Вчера, 26 марта его национальная сборная обыграла Грецию и обеспечила себе участие на Евро-2024 предстоящим летом, который пройдёт на полях Германии.

В этом сезоне на счету 23-летнего Хвичи 10 голов и пять ассистов в 36 матчах за клуб из Неаполя.

Головин принадлежит «монегаскам» с 2018 года, до этого он выступал за ЦСКА. В текущем сезоне россиянин отметился шестью голами и пятью результативными передачами на партнёров в 25 матчах.

Ранее Капелло высказался об успехе сборной Грузии, назвав Кварацхелию отличным игроком.