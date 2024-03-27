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Сунесс рассказал, в чём проблема Погба

27 Марта 2024 • 20:07 Комментировать

Экс-игрок «Ливерпуля» Грэм Сунесс высказался о полузащитнике Поле Погба. Недавно француз получил дисквалификацию на четыре года за допинг.

По мнению Сунесса, проблема Погба как футболиста заключалась в том, что он не прилагал серьёзных усилий в работе над собой.  

«Я был разочарован Погба, потому что он обладал огромным талантом и физическими качествами, но имел отвратительное отношение к делу. Он недостаточно усердно работал.

Худшее, что могло с ним случиться, - победа на чемпионате мира в молодости. Это позволило ему прочно устроиться в огромном удобном кресле. Он больше не был склонен к тяжёлым тренировкам.

Мне не доставляет удовольствия то, что с ним произошло, ведь он был невероятно талантлив. У него было всё, чтобы стать одним из величайших полузащитников в мировом футболе. Но, к сожалению, его запомнят за историю с допингом», - сказал Сунесс The Telegraph.

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