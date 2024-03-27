Жуан Жезус отреагировал на оправдание Ачерби

Защитник «Наполи» Жуан Жезус отреагировал на оправдание игрока «Интера» Франческо Ачерби. Как известно, в словах Ачерби не нашли расизма.

В своём заявлении Жезус выразил разочарование вердиктом. Игрок «Наполи» считает, что он ошибся, когда повёл себя по-джентльменски и не стал прерывать матч после оскорбления в свой адрес. Теперь, считает Жезус, в таких ситуациях футболисты будут действовать иначе.

«Я не чувствую себя защищённым из-за этого решения, которое одновременно признаёт, что «оскорбление имело место», и утверждает, что «нет уверенности в том, что оно носило дискриминационный характер». Я не понимаю, как фразу «уйди негр, ты просто негр» можно считать оскорбительной, но не дискриминационной», - говорит Жезус.