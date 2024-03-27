«Интер» принял решение по Ачерби

Защитник Франческо Ачерби, вероятнее всего, продолжит выступления за миланский «Интер». Согласно информации в социальных сетях инсайдера Николо Скиры, руководство «нерадзурри» собирается продлить сотрудничество с игроком до середины 2026 года.

В нынешнем сезоне Франческо поучаствовал в 32 поединках миланского коллектива. На счету футболиста два забитых мяча и две результативные передачи.

Срок действующего контракта Ачерби с «нерадзурри» рассчитан до середины 2025 года. Трансферная стоимость защитника оценивается в четыре миллиона евро.

По итогам 29 туров Серии А «Интер» занимает первое место в таблице.