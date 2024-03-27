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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» принял решение по Ачерби

27 Марта 2024 • 13:13 Комментировать

Защитник Франческо Ачерби, вероятнее всего, продолжит выступления за миланский «Интер». Согласно информации в социальных сетях инсайдера Николо Скиры, руководство «нерадзурри» собирается продлить сотрудничество с игроком до середины 2026 года.

В нынешнем сезоне Франческо поучаствовал в 32 поединках миланского коллектива. На счету футболиста два забитых мяча и две результативные передачи.

Срок действующего контракта Ачерби с «нерадзурри» рассчитан до середины 2025 года. Трансферная стоимость защитника оценивается в четыре миллиона евро.

По итогам 29 туров Серии А «Интер» занимает первое место в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Франческо Ачерби
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