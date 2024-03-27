Нападающий «Милана» Жиру договорился с новым клубом

Известный французский форвард Оливье Жиру сменит Италию на США по завершении текущего сезона. Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Фабрицио Романо, нападающий уже договорился с представителем МЛС – клубом «Лос-Анджелес».

Стороны согласовали условия личного контракта. Трудовое соглашение будет рассчитано до 2025 года. В калифорнийском коллективе Оливье объединится с соотечественником Уго Льорисом.

В нынешнем сезоне Жиру выступает за «Милан». Нападающий принял участие в 36 поединках, отметившись 14 забитыми мячами и девятью голевыми передачами. Его контракт истекает грядущим летом.