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Чемпионат Италии. Серия А

​Итальянские букмекеры принимают ставки на возвращение Конте в Италию - узнай фаворита

27 Марта 2024 • 06:02 Комментировать

Антонио Конте хочет вернуться к тренерской деятельности, но угодил в странную ситуацию - он считает себя слишком хорошим для итальянского чемпионата, но те клубы, которые интересны ему в силу своих возможностей, похоже, не очень интересуются им (в частности, «Бавария»).

Между тем, в Италии уже вовсю принимают ставки на то, какой клуб возглавит Антонио. Лидирует в этом смысле «Милан» - там коэффициент составляет 2,25 к одному, уточняет fcinter1908.it. А вот шансы на «Ювентус» и «Наполи» оцениваются ниже - 3,50.

Причем в случае с «Наполи» Конте проигрывает сразу нескольким другим соискателям - к примеру, шансы Винченцо Итальяно и Жозе Моуринью оцениваются выше, 3 к одному.


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Ювентус Антонио Конте Наполи ещё теги
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