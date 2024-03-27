Жиру интересуются также и в чемпионате ОАЭ

В то время как общественность практически уверена в том, что Оливье Жиру собрался в американский «Лос Анджелес», где его с распростертыми объятиями ждет коллега по сборной Франции Уго Льорис, авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо сообщает о другом возможном сценарии для завершения славной карьеры Жиру. К нему проявляют интерес и в совсем другом конце планеты - в чемпионате Объединенных Арабских Эмиратов.

Впрочем, как уточнил Романо, Северная Америка все равно представляется французскому нападающему более предпочтительным местом, в том числе и с семейной точки зрения.