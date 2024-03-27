​Лазетич: «Ибрагимович очень строг»

Сербский нападающий Марко Лазетич рассказал о своих взаимоотношениях со Златаном Ибрагимовичем, который из нападающих переквалифицировался в администраторы и теперь стал руководителем для своих вчерашних партнеров. Впрочем, еще в бытность игроком Ибрагимович не стеснялся давать распоряжения, будучи прирожденным лидером на поле - и Лазетич подтвердил эти его качества:

- Ибрагимович - чудесная личность. Он очень много помог мне, научил правильно бить по воротам. Хотя не буду отрицать, звучала и жесткая критика от него. Вы же все знаете Ибру, разве нет? Он очень строг, - цитирует слова Лазетича pianetamilan.it.

Сейчас Лазетич выступает в нидерландской «Фортуне» в аренде.