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Чемпионат Италии. Серия А

​Супруга Ачерби: «А теперь заткнитесь все»

27 Марта 2024 • 02:48 Комментировать

Футболиста миланского «Интера» Франческо Ачерби оправдали в деле с расистскими высказываниями в адрес игрока «Наполи» Жуана Жезуша. Медийный интерес к этому делу продержался несколько дней, а теперь сходит на нет. И супруга Ачерби по имени Клаудия торжествует - она написала в социальных сетях свое мнение по этому поводу:

«А теперь заткнитесь все», - торжествует женщина.

Миланский «Интер» с большим преимуществом лидирует в турнирной таблице итальянского чемпионата в нынешнем сезоне. В последний раз команда становилась чемпионом Италии в 2021 году. Тогда Ачерби в команде еще не было.


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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Франческо Ачерби
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