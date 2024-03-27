​Супруга Ачерби: «А теперь заткнитесь все»

Футболиста миланского «Интера» Франческо Ачерби оправдали в деле с расистскими высказываниями в адрес игрока «Наполи» Жуана Жезуша. Медийный интерес к этому делу продержался несколько дней, а теперь сходит на нет. И супруга Ачерби по имени Клаудия торжествует - она написала в социальных сетях свое мнение по этому поводу:

«А теперь заткнитесь все», - торжествует женщина.

Миланский «Интер» с большим преимуществом лидирует в турнирной таблице итальянского чемпионата в нынешнем сезоне. В последний раз команда становилась чемпионом Италии в 2021 году. Тогда Ачерби в команде еще не было.