Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Маркизио: «Барелла – один из лучших полузащитников в мире»

26 Марта 2024 • 22:05 Комментировать
Интер Милан
...
Эмполи
01.04 21:45

Бывший игрок «Ювентуса» Клаудио Маркизио оценил уровень полузащитника «Интера» и сборной Италии Николо Бареллы.

27-летний футболист недавно впервые сыграл с капитанской повязкой за «скуадру адзурру». В товарищеском матче против Эквадора хавбек отметился забитым мячом (2:0).

«Барелла находится на высочайшем уровне, но продолжает совершенствоваться. Он подтверждает статус одного из лучших полузащитников в мире.

Его гол в матче против Эквадора подчёркивает его хладнокровие, что отличает настоящих чемпионов. Редко можно встретить игроков с такими умениями», – заявил в интервью Radio Serie A Маркизио.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Сборная Италии Клаудио Маркизио Николо Барелла ещё теги

Новости по матчу

24 Марта
23:55
Павар – о фанатах в Италии: «Страсть болельщиков невероятна»
17:55
Павар рассказал, почему ушёл из «Баварии»
23 Марта
20:04
Генеральный директор «Интера» высказался о своём будущем
19:38
Владельца «Интера» обязали погасить долг в размере 320 млн евро 1
16:52
«Интер» хочет арендовать форварда «Дженоа» с правом выкупа
22 Марта
23:36
Ачерби согласился продлить контракт с «Интером» за несколько дней до скандала со своим участием
19 Марта
13:01
Спаллетти: «Ачерби сказал мне, что не оскорблял Жезуса на расовой почве»
12:40
Жезус: «Ачерби сказал мне: «Ты всего лишь негр»
18 Марта
16:38
Агент Ачерби прокомментировал обвинения в расизме 1
15:47
Защитника «Интера» могут дисквалифицировать на 10 матчей за расизм
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ИНТЕР МИЛАН ЭМПОЛИ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал» готовит почти 90 млн евро на звезду «Ливерпуля» «Реал» отказался от футболиста из-за слов о Гвардиоле Холанн решил, куда уйдёт из «Манчестер Сити» Моуринью назвал человека, с которым больше не будет работать «Реал» согласовал новый трансфер - известно имя игрока Звезда «Манчестер Юнайтед» может воссоединиться с Роналду – предложена огромная зарплата Луиш Фигу оценил шансы «Реала» пройти «Манчестер Сити» 17-летний Эндрик и Винисиус повалили Англию на «Уэмбли»: первая победа сборной Бразилии при Доривале АПЛ – больше не лучшая лига в мире, её обошёл чемпионат Германии Форвард «Барселоны» Левандовски ответил на предложение в 90 миллионов евро
Раннее удаление Гайича и голы Миранчуков: сборная России разгромила Сербию в Москве Новый владелец «Манчестер Юнайтед» назвал лучшего игрока в истории клуба «Барселона» оценила своего игрока в один миллиард евро «Бавария» начала переговоры с топ-тренером из АПЛ - известно имя Винисиус ответил на вопрос о возможном уходе из «Реала» Пике ответил, был ли Месси одержим соперничеством с Роналду Селюк — о смерти Уткина: «У меня вчера просто слёзы на глазах были» «Реал» круче «Барселоны», на матчи «сливочных» в этом сезоне пришли более 1 млн болельщиков 24-й тур РПЛ может быть перенесён Мбаппе назвал Месси сукиным сыном
Спортивные новости
Канарейкин считает, что потеря Никишина сказалась на игре СКА в плей-офф КХЛ Каменский: «Это не фавориты плохо выступают, а остальные команды к ним подтягиваются» Канарейкин верит в победу «Локомотива» в Кубке Гагарина «Авангард» переиграл «Локомотив» и сократил отставание в серии Канарейкин назвал две команды, которые приятно удивили его в этом сезоне Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 26 Марта
22:05 · Италия. Серия А
Маркизио: «Барелла – один из лучших полузащитников в мире»
21:48 · Италия. Серия А
В Италии оценили вероятность ухода Влаховича из «Ювентуса»
19:18 · Англия. Премьер-лига
Четыре топ-клуба нацелились на форварда «Байера» слухи
18:11 · Италия. Серия А
Ачерби оправдан – доказательств расизма не нашли
17:34 · Италия. Серия А
«Ювентус» готов приобрести трёх игроков «Аталанты» 2
16:09 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» сделал предложение по игроку сборной Италии
14:57 · Италия. Серия А
«Ювентус» может расстаться с игроком, купленным в прошлом году
13:56 · Англия. Премьер-лига
«Челси» принял решение по будущему Лукаку
13:42 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Челси» не хочет переплачивать за Осимхена»
12:48 · Германия. Бундеслига
Ибрагимович попытается отговорить игрока «Милана» от перехода в «Баварию»
11:26 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» начал переговоры по игроку «Ювентуса»
08:39 · Италия. Серия А
Вратарь Очоа останется без клуба
08:28 · Италия. Серия А
«Ювентус» ведёт переговоры о покупке полузащитника - названо имя
08:15 · Италия. Серия А
Жиру почти определился с новым клубом
04:36 · Италия. Серия А
​Пулишич: «В США большой энтузиазм по поводу Копа Америки»
Все новости
Рекомендуем