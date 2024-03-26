Маркизио: «Барелла – один из лучших полузащитников в мире»

Бывший игрок «Ювентуса» Клаудио Маркизио оценил уровень полузащитника «Интера» и сборной Италии Николо Бареллы.

27-летний футболист недавно впервые сыграл с капитанской повязкой за «скуадру адзурру». В товарищеском матче против Эквадора хавбек отметился забитым мячом (2:0).

«Барелла находится на высочайшем уровне, но продолжает совершенствоваться. Он подтверждает статус одного из лучших полузащитников в мире.

Его гол в матче против Эквадора подчёркивает его хладнокровие, что отличает настоящих чемпионов. Редко можно встретить игроков с такими умениями», – заявил в интервью Radio Serie A Маркизио.