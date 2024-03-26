Ачерби оправдан – доказательств расизма не нашли

Защитник «Интера» Франческо Ачерби был оправдан. Как сообщает Sportface, доказательств того, что футболист во время недавнего матча Серии А против «Наполи» (1:1) оскорблял Жуана Жезуса на расовой почве, обнаружено не было. Таким образом, никаких санкций в отношении Ачерби не последует.

Напомним, что из-за обвинений в расизме Ачерби вычеркнули из списка игроков, вызванных в сборную Италии на мартовский сбор. Такое решение было принято, чтобы оградить от лишнего внимания и давления и футболиста, и команду.

Добавим, что летом сборная Италии будет защищать титул чемпиона Европы.