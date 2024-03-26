Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Ачерби оправдан – доказательств расизма не нашли

26 Марта 2024 • 18:11 Комментировать

Защитник «Интера» Франческо Ачерби был оправдан. Как сообщает Sportface, доказательств того, что футболист во время недавнего матча Серии А против «Наполи» (1:1) оскорблял Жуана Жезуса на расовой почве, обнаружено не было. Таким образом, никаких санкций в отношении Ачерби не последует.

Напомним, что из-за обвинений в расизме Ачерби вычеркнули из списка игроков, вызванных в сборную Италии на мартовский сбор. Такое решение было принято, чтобы оградить от лишнего внимания и давления и футболиста, и команду.

Добавим, что летом сборная Италии будет защищать титул чемпиона Европы.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Франческо Ачерби
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал» готовит почти 90 млн евро на звезду «Ливерпуля» «Реал» отказался от футболиста из-за слов о Гвардиоле Моуринью назвал человека, с которым больше не будет работать «Реал» согласовал новый трансфер - известно имя игрока Холанн решил, куда уйдёт из «Манчестер Сити» Звезда «Манчестер Юнайтед» может воссоединиться с Роналду – предложена огромная зарплата 17-летний Эндрик и Винисиус повалили Англию на «Уэмбли»: первая победа сборной Бразилии при Доривале Луиш Фигу оценил шансы «Реала» пройти «Манчестер Сити» Форвард «Барселоны» Левандовски ответил на предложение в 90 миллионов евро Мерсон назвал трёх лучших тренеров в истории АПЛ - Гвардиола не попал в их число
Умер Василий Уткин Раннее удаление Гайича и голы Миранчуков: сборная России разгромила Сербию в Москве «Барселона» оценила своего игрока в один миллиард евро Новый владелец «Манчестер Юнайтед» назвал лучшего игрока в истории клуба Винисиус ответил на вопрос о возможном уходе из «Реала» «Бавария» начала переговоры с топ-тренером из АПЛ - известно имя Селюк — о смерти Уткина: «У меня вчера просто слёзы на глазах были» Пике ответил, был ли Месси одержим соперничеством с Роналду «Реал» круче «Барселоны», на матчи «сливочных» в этом сезоне пришли более 1 млн болельщиков Мбаппе назвал Месси сукиным сыном
Спортивные новости
Кожевников назвал команду КХЛ, чья игра ему нравится Роднина - о поездке россиян на Олимпиаду: «Не надо спортсменов подставлять» Канарейкин назвал главных претендентов на победу в Кубке Гагарина Свищёв - о поездке россиян на Олимпиаду: Сейчас не нужно озвучивать решение, которое поручено президентом, нужно выждать паузу Кожевников назвал команду, которая выиграет Кубок Гагарина Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 26 Марта
18:11 · Италия. Серия А
Ачерби оправдан – доказательств расизма не нашли
17:34 · Италия. Серия А
«Ювентус» готов приобрести трёх игроков «Аталанты»
16:09 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» сделал предложение по игроку сборной Италии
14:57 · Италия. Серия А
«Ювентус» может расстаться с игроком, купленным в прошлом году
13:56 · Англия. Премьер-лига
«Челси» принял решение по будущему Лукаку
13:42 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Челси» не хочет переплачивать за Осимхена»
12:48 · Германия. Бундеслига
Ибрагимович попытается отговорить игрока «Милана» от перехода в «Баварию»
11:26 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» начал переговоры по игроку «Ювентуса»
08:39 · Италия. Серия А
Вратарь Очоа останется без клуба
08:28 · Италия. Серия А
«Ювентус» ведёт переговоры о покупке полузащитника - названо имя
08:15 · Италия. Серия А
Жиру почти определился с новым клубом
04:36 · Италия. Серия А
​Пулишич: «В США большой энтузиазм по поводу Копа Америки»
03:47 · Италия. Серия А
​Лаутаро Мартинес готов сыграть за олимпийскую сборную Аргентины
02:43 · Италия. Серия А
​Пулишич: «Мне нравится жизнь в Милане»
25 Марта
23:42 · Италия. Серия А
Экс-форвард «Интера» Барбоза дисквалифицирован на два года
Все новости
Рекомендуем