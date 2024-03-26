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«Ювентус» может расстаться с игроком, купленным в прошлом году

26 Марта 2024 • 14:57 Комментировать

«Ювентус» рассматривает возможность продажи в летнее трансферное окно атакующего полузащитника Тимоти Веа. Прошлым летом туринцы заплатили «Лиллю» за американца больше десяти миллионов евро, однако Веа не оправдал ожиданий. Как следствие, воспитанник «ПСЖ» может сменить клубную прописку ближайшим летом, пишет Tuttosport.

В сезоне 2023/2024 Тимоти Веа провёл за «Ювентус» 26 официальных матчей. В них футболист записал на свой счёт один гол и один результативный пас на партнёра.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 24-летнего Веа в 14 миллионов евро.

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