«Ювентус» ведёт переговоры о покупке полузащитника - названо имя

Шотландский полузащитник «Болоньи» Льюис Фергюсон может перебраться в другой итальянский клуб. Как информирует инсайдер Николо Скира, подписать футболиста собирается туринский «Ювентус».

«Старая синьора» провела успешный этап переговоров с представителями 24-летнего хавбека. Что касается «Болоньи», то клуб рассчитывает выручить с продажи Фергюсона порядка 25 миллионов евро.

Шотландец перебрался в «Болонью» летом 2022 года. В нынешнем сезоне Льюис принял участие в 30 поединках, отметившись шестью голами и пятью ассистами. Эксперты Transfermarkt оценивают его стоимость в 24 миллиона евро.