​Пулишич: «Мне нравится жизнь в Милане»

Американский полузащитник хорватского происхождения, Кристиан Пулишич, наслаждается пребыванием в Милане - причем как в клубе, так и в городе. По его словам, жизнь в этом городе очень комфортна.

- Я обожаю жизнь в Милане, она невероятна. Мы обрели уверенность в себе, вы можете и сами видите это по нашей игре, - заявил Пулишич, слова которого цитирует pianetamilan.it.

В настоящий момент «Милан» занимает второе место в турнирной таблице итальянской Серии А. В следующем туре чемпионата клубу предстоит в гостях сыграть с «Фиорентиной». Это случится в субботу, тридцатого марта.