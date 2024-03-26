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Чемпионат Италии. Серия А

​Пулишич: «Мне нравится жизнь в Милане»

26 Марта 2024 • 02:43 Комментировать

Американский полузащитник хорватского происхождения, Кристиан Пулишич, наслаждается пребыванием в Милане - причем как в клубе, так и в городе. По его словам, жизнь в этом городе очень комфортна.

- Я обожаю жизнь в Милане, она невероятна. Мы обрели уверенность в себе, вы можете и сами видите это по нашей игре, - заявил Пулишич, слова которого цитирует pianetamilan.it.

В настоящий момент «Милан» занимает второе место в турнирной таблице итальянской Серии А. В следующем туре чемпионата клубу предстоит в гостях сыграть с «Фиорентиной». Это случится в субботу, тридцатого марта.


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Кристиан Пулишич
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