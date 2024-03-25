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Чемпионат Италии. Серия А

Лаутаро отреагировал на критику легенды «Милана»

25 Марта 2024 • 20:59 Комментировать

Легенда «Милана» Алессандро Костакурта недавно, после вылета «Интера» из Лиги чемпионов, заявил о том, что форвард Лаутаро Мартинес пропадает в больших матчах. Капитан «нерадзурри» отреагировал на слова известного в прошлом футболиста.

«Я не знаю, почему Костакурта сказал, что я пропадаю в важных матчах. Я забивал «Милану» в прошлом полуфинале – это был один из самых важных матчей для обоих клубов, как мне кажется. Я призываю его посмотреть тот гол», - сказал Мартинес TyCSports.

Напомним, что «Интер» вылетел из Лиги чемпионов в 1/8 финала, проиграв «Атлетико» в серии послематчевых пенальти.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Алессандро Костакурта Лаутаро Мартинес ещё теги
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