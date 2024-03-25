Ачерби и расизм: решение могут вынести во вторник

Защитника «Интера» Франческо Ачерби обвинили в расизме в отношении игрока «Наполи» Жуана Жезуса во время недавнего матча чемпионата Италии. Как сообщает на своих страницах La Gazzetta dello Sport, решение по этому делу может быть вынесено во вторник.

Ранее появлялась информация о том, что Ачерби могут дисквалифицировать на десять матчей, если его вину докажут.

Источник отмечает, что главный тренер «Интера» Симоне Индзаги предоставил Ачерби несколько выходных дней на фоне критики. Это время защитник проводил в кругу семьи – с Жезусом он не связывался.

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