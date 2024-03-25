​Дибала спешит восстановиться к матчу с «Лацио»

Неделю тому назад Пауло Дибала получил травму в очередной игре своей «Ромы», но в римском клубе надеются, что смогут на него рассчитывать седьмого апреля - в это день «Роме» предстоит сыграть с римским «Лацио».

Как уточняет derbyderbyderby.it, Дибала так хочет восстановиться, что предпочел даже проигнорировать вызов из сборной Аргентины, полагая, что это поможет ему лучше подготовиться.

Он уже тренируется по индивидуальной программе и ожидается, что Дибала сможет принять участие в важнейшем матче. Если, конечно же, не случится ничего непредвиденного.

«Рома» занимает пятое место в Серии А.