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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» не хочет платить пять млн евро за Льоренте

25 Марта 2024 • 10:31 Комментировать

В столичной «Роме» пока не приняли окончательного решения по защитнику Диего Льоренте, арендованному у английского «Лидса». Об этом информируют журналисты Roma Press.

Это уже вторая аренда игрока в итальянский клуб. Изначально «волки» планировали выкупить футболиста, однако теперь у них закрались сомнения. Римляне не хотят платить пять миллионов евро, которые требует английская сторона. Это является камнем преткновения в переговорах.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии 30-летний испанский футболист провел 24 матча, забил гол, сделал ассист и получил четыре желтые карточки.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Диего Льоренте
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