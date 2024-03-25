«Рома» не хочет платить пять млн евро за Льоренте

В столичной «Роме» пока не приняли окончательного решения по защитнику Диего Льоренте, арендованному у английского «Лидса». Об этом информируют журналисты Roma Press.

Это уже вторая аренда игрока в итальянский клуб. Изначально «волки» планировали выкупить футболиста, однако теперь у них закрались сомнения. Римляне не хотят платить пять миллионов евро, которые требует английская сторона. Это является камнем преткновения в переговорах.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии 30-летний испанский футболист провел 24 матча, забил гол, сделал ассист и получил четыре желтые карточки.