«Интер» может потерять важного футболиста

Защитник миланского «Интера» Стефан де Врей травмировался в расположении национальной сборной Нидерландов. Об этом рапортуют журналисты Sportitalia.

По данным источника, футболист покинул расположение команды и вернулся в стан «нерадзурри». У Стефана диагностировали мышечное повреждение. Из-за травмы участие де Врея в поединке чемпионата Италии против «Эмполи» под большим вопросом.

В нынешнем сезоне Серии А 32-летний защитник сыграл 21 встречу, отметившись одним забитым мячом. После 29 туров чемпионата Италии «Интер» набрал 76 баллов и занимает первое место в турнирной таблице.